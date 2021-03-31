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Ракурс
Вірастюк. Фото: УП

Вірастюк звинуватив опонентів у «вкидуваннях» та готується до перерахунку голосів

31 бер 2021, 22:33
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Довибори в Раду на 87-ому окрузі в Івано-Франківській області продовжуються з запеклою боротьбою. Кандидат від «Слуги народу"Василь Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидування з боку своїх опонентів.

Він заявив, що комісія мусить відкрито та чесно перераховувати голоси. Про це він повідомив під час мітингу виборців.

Я й моя команда можемо сміливо заявити про те, що ми готові до чесного перерахунку голосів. Вони знають, що з їхнього боку є фальсифікації і вкидування. Тому повірте, ми хочемо, щоби цей процес відбувався відкрито та чесно, не втручаючись у роботу комісії, яка повинна спокійно та оперативно перерахувати всі голоси, — заявив Вірастюк.


Повідомляється, що роботу окружної виборчої комісії вдалося розблокувати та продовження підрахунок голосів. Зазначимо, що наразі опрацьовано 67,52% дільничних протоколів. Вірастюк лідирує — у нього 31,3% голосів, на другому місці висуванець «Свободи» Руслан Кошулинський із 28,88%.

Попередні результати голосування. Скріншот: ЦВК

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довибори до Верховної Ради відбулися 28 березня у виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області. Проте результати голосування досі не підрахували. До окружної виборчої комісії в місті Надвірна прибула група депутатів із партії «Слуга народу».

Джерело: Ракурс


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