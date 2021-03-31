Ракурсhttps://racurs.ua/
День сміху. Фото: 24 канал
1 квітня святкують День сміху — історія святаhttps://racurs.ua/ua/n152583-1-kvitnya-svyatkuut-den-smihu-istoriya-svyata.htmlРакурс
День сміху (або День дурня) святкують щороку, 1 квітня, в Україні та всьому світі. Є версія, що спочатку 1 квітня святкувалося в Індії та Стародавньому Римі як день весняного рівнодення, з нагоди якого влаштовували гуляння з жартами й витівками — цим люди намагалися задобрити весняні капризи природи жартами та розіграшами.
Цей день не внесено ні в які календарі знаменних дат і всенародних свят, але його цілком можна віднести до міжнародних, оскільки він з однаковим успіхом відзначається в багатьох країнах світу. В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших — Днем дурня. У цей день кожен хоче пожартувати над кимсь, тож ніхто не застрахований від розіграшів.
Перша письмова згадка про 1 квітня як День усіх дурнів знайдено в англійській літературі й датується XVII сторіччям. Щоправда, у Франції він існував із 1564 року, коли там було введено новий календар, що переніс Новий рік із 25 березня на 1 січня. У США це свято називають «святом серця, а не держави», а в німців здавна існує звичай посилати кого-небудь за тим, чого не можна принести. Цей жарт називається in den Aprill schicken — «посилати кого-небудь у квітень», а той, кого обманюють, одержав назву Aprilnarr.
У чехів і словаків теж існує вираз: Poslati koho z Aprilem. Цей же звичай відомий також у Польщі та Литві під назвою Primaprilis. Є підстави вважати, що прийшов цей звичай до Європи від римлян разом із самою назвою місяця — «апріль», і що він був частиною якогось таємничого язичницького звичаю під час святкування.
До України це свято прийшло з Німеччини, імовірно, на початку XVIII ст. Його називали ще брехливим днем або Марією-брехухою — одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської — святої VI ст., день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Також саме в цей день прокидався злий біс. А для того, щоби він не дуже завзято брався за наведення порядку в хаті, його вводили в оману жартами й дурницями, жертвами якого ставали домочадці. А незаміжні дівчата обманювали хлопців, щоби крутити майбутнім чоловіком.
У цей день відбулося:
- 1579 — заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського;
- 1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $;
- 1875 — англійська газета «Таймс» перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди;
- 1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн;
- 1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус;
- 1906 — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів;
- 1919 — Асканію-Нову оголошено державним заповідником;
- 1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч;
- 1933 — почався бойкот бізнесів євреїв у Німеччині після гітлерівського заклику;
- 1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple;
- 1981 — у СРСР уперше введено літній час;
- 2009 — Албанія й Хорватія приєдналися до НАТО;
- 2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «чотириденна війна»
У цей день народилися:
- 1431 — Франсуа Війон, французький поет-лірик пізнього Середньовіччя;
- 1578 — Вільям Гарвей, англійський лікар, засновник сучасної фізіології та ембріології;
- 1753 — Жозеф де Местр, Франкомовний (підданий Сардинії) католицький філософ, літератор, політик і дипломат, представник фундаментального консерватизму;
- 1809 — Микола Гоголь, видатний український прозаїк, драматург;
- 1831 — Альберт Анкер, швейцарський живописець і графік;
- 1838 — Василь Тарновський, громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат;
- 1861 — Легеза Іриней, український письменник і громадський діяч;
- 1865 — Ріхард Адольф Зігмонді, австрійсько-німецький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1925 року;
- 1873 — Сергій Рахманінов, російський композитор, піаніст, диригент;
- 1901 — Зенон Коссак-Тарнавський, провідний член УВО й ОУН. Розстріляний мадярами;
- 1906 — Олександр Яковлєв, авіаконструктор, творець літаків серії Як;
- 1908 — Абрагам Маслоу, американський психолог українського єврейського походження;
- 1922 — Ярослав Коцьолок, поручник УПА, командир сотень «Ударники-6», «Ударники-8» 26-го Територіального відтинку «Лемко» групи УПА-Захід;
- 1932 — Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Заслужений діяч мистецтв України (1992);
- 1971 — Вахтанг Кіпіані, український журналіст, публіцист, історик;
- 1981 — Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.
.