День сміху. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n152583-1-kvitnya-svyatkuut-den-smihu-istoriya-svyata.html

Ракурс

День сміху (або День дурня) святкують щороку, 1 квітня, в Україні та всьому світі. Є версія, що спочатку 1 квітня святкувалося в Індії та Стародавньому Римі як день весняного рівнодення, з нагоди якого влаштовували гуляння з жартами й витівками — цим люди намагалися задобрити весняні капризи природи жартами та розіграшами.

Цей день не внесено ні в які календарі знаменних дат і всенародних свят, але його цілком можна віднести до міжнародних, оскільки він з однаковим успіхом відзначається в багатьох країнах світу. В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших — Днем дурня. У цей день кожен хоче пожартувати над кимсь, тож ніхто не застрахований від розіграшів.

Перша письмова згадка про 1 квітня як День усіх дурнів знайдено в англійській літературі й датується XVII сторіччям. Щоправда, у Франції він існував із 1564 року, коли там було введено новий календар, що переніс Новий рік із 25 березня на 1 січня. У США це свято називають «святом серця, а не держави», а в німців здавна існує звичай посилати кого-небудь за тим, чого не можна принести. Цей жарт називається in den Aprill schicken — «посилати кого-небудь у квітень», а той, кого обманюють, одержав назву Aprilnarr.

У чехів і словаків теж існує вираз: Poslati koho z Aprilem. Цей же звичай відомий також у Польщі та Литві під назвою Primaprilis. Є підстави вважати, що прийшов цей звичай до Європи від римлян разом із самою назвою місяця — «апріль», і що він був частиною якогось таємничого язичницького звичаю під час святкування.

До України це свято прийшло з Німеччини, імовірно, на початку XVIII ст. Його називали ще брехливим днем або Марією-брехухою — одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської — святої VI ст., день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Також саме в цей день прокидався злий біс. А для того, щоби він не дуже завзято брався за наведення порядку в хаті, його вводили в оману жартами й дурницями, жертвами якого ставали домочадці. А незаміжні дівчата обманювали хлопців, щоби крутити майбутнім чоловіком.

У цей день відбулося:

1579 — заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського;

1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $;

1875 — англійська газета «Таймс» перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди;

1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн;

1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус;

1906 — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів;

1919 — Асканію-Нову оголошено державним заповідником;

1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч;

1933 — почався бойкот бізнесів євреїв у Німеччині після гітлерівського заклику;

1976 — Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple;

1981 — у СРСР уперше введено літній час;

2009 — Албанія й Хорватія приєдналися до НАТО;

2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «чотириденна війна»

У цей день народилися: