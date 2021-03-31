День смеха. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152583-1-aprelya-prazdnuut-den-smeha-istoriya-prazdnika.html

Ракурс

День смеха (или День дурака) празднуют ежегодно, 1 апреля, в Украине и во всем мире. Есть версия, что сначала 1 апреля праздновалось в Индии и Древнем Риме как день весеннего равноденствия, по случаю которого устраивали гуляния с шутками и выходками — этим люди старались задобрить весенние капризы природы.

Этот день не внесен ни в какие календари знаменательных дат и всенародных праздников, но его вполне можно отнести к международным, поскольку он с одинаковым успехом отмечается во многих странах мира. В одних странах 1 апреля называют Днем смеха, в других — Днем дурака. В этот день каждый хочет подшутить над кем-то, и никто не застрахован от розыгрышей.

Первое письменное упоминание об 1 апреля как Дне всех дураков найдено в английской литературе и датируется XVII веком. Правда, во Франции он существовал с 1564 года, когда там был введен новый календарь, перенесший Новый год с 25 марта на 1 января. В США этот праздник называют «праздником сердца, а не государства», а у немцев издавна существует обычай посылать кого-нибудь за тем, чего нельзя принести. Эта шутка называется in den Aprill schicken — «посылать кого-нибудь в апрель», а тот, кого обманывают, получил название Aprilnarr.

У чехов и словаков тоже существует выражение: Poslati koho z Aprilem. Этот же обычай известен также в Польше и Литве под названием Primaprilis. Есть основания считать, что пришел этот обычай в Европу от римлян вместе с самим названием месяца — «априль», и он был частью какого-то таинственного языческого обычая во время празднования.

В Украину этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII века. Его называли еще лживым днем ​​или Марией-лгуньей — одним из народных прозвищ Марии Египетской — святой VI ст., день чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. Также именно в этот день просыпался злой бес. А для того, чтобы он не слишком рьяно принимался за наведение порядка в доме, его вводили в заблуждение шутками и глупостями, жертвами которого становились домочадцы. А незамужние девушки обманывали ребят, чтобы «крутить» будущим мужем.

В этот день произошло:

1579 — основан университет в Вильно, первый на территории Великого княжества Литовского;

1778 — нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара — $;

1875 — английская газета «Таймс» первая в мире опубликовала недельный прогноз погоды;

1889 — в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн;

1890 — бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус;

1906 — подписана международная конвенция по охране птиц. Отмечается Международный день птиц;

1919 — Аскания-Нова объявлена ​​государственным заповедником;

1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет заключения за Пивной путч;

1933 — начался бойкот бизнеса евреев в Германии после гитлеровского призыва;

1976 — Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple;

1981 — в СССР впервые введено летнее время;

2009 — Албания и Хорватия присоединились к НАТО,

2016 — наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая «четырехдневная война»

В этот день родились: