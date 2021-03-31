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День смеха. Фото: Istock
1 апреля празднуют День смеха — история праздникаhttps://racurs.ua/n152583-1-aprelya-prazdnuut-den-smeha-istoriya-prazdnika.htmlРакурс
День смеха (или День дурака) празднуют ежегодно, 1 апреля, в Украине и во всем мире. Есть версия, что сначала 1 апреля праздновалось в Индии и Древнем Риме как день весеннего равноденствия, по случаю которого устраивали гуляния с шутками и выходками — этим люди старались задобрить весенние капризы природы.
Этот день не внесен ни в какие календари знаменательных дат и всенародных праздников, но его вполне можно отнести к международным, поскольку он с одинаковым успехом отмечается во многих странах мира. В одних странах 1 апреля называют Днем смеха, в других — Днем дурака. В этот день каждый хочет подшутить над кем-то, и никто не застрахован от розыгрышей.
Первое письменное упоминание об 1 апреля как Дне всех дураков найдено в английской литературе и датируется XVII веком. Правда, во Франции он существовал с 1564 года, когда там был введен новый календарь, перенесший Новый год с 25 марта на 1 января. В США этот праздник называют «праздником сердца, а не государства», а у немцев издавна существует обычай посылать кого-нибудь за тем, чего нельзя принести. Эта шутка называется in den Aprill schicken — «посылать кого-нибудь в апрель», а тот, кого обманывают, получил название Aprilnarr.
У чехов и словаков тоже существует выражение: Poslati koho z Aprilem. Этот же обычай известен также в Польше и Литве под названием Primaprilis. Есть основания считать, что пришел этот обычай в Европу от римлян вместе с самим названием месяца — «априль», и он был частью какого-то таинственного языческого обычая во время празднования.
В Украину этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII века. Его называли еще лживым днем или Марией-лгуньей — одним из народных прозвищ Марии Египетской — святой VI ст., день чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. Также именно в этот день просыпался злой бес. А для того, чтобы он не слишком рьяно принимался за наведение порядка в доме, его вводили в заблуждение шутками и глупостями, жертвами которого становились домочадцы. А незамужние девушки обманывали ребят, чтобы «крутить» будущим мужем.
В этот день произошло:
- 1579 — основан университет в Вильно, первый на территории Великого княжества Литовского;
- 1778 — нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара — $;
- 1875 — английская газета «Таймс» первая в мире опубликовала недельный прогноз погоды;
- 1889 — в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн;
- 1890 — бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус;
- 1906 — подписана международная конвенция по охране птиц. Отмечается Международный день птиц;
- 1919 — Аскания-Нова объявлена государственным заповедником;
- 1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет заключения за Пивной путч;
- 1933 — начался бойкот бизнеса евреев в Германии после гитлеровского призыва;
- 1976 — Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple;
- 1981 — в СССР впервые введено летнее время;
- 2009 — Албания и Хорватия присоединились к НАТО,
- 2016 — наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая «четырехдневная война»
В этот день родились:
- 1431 — Франсуа Вийон, французский поэт-лирик позднего Средневековья;
- 1578 — Уильям Гарвей, английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии;
- 1753 — Жозеф де Местр, Франкоязычный (подвергнут Сардинии) католический философ, литератор, политик и дипломат, представитель фундаментального консерватизма;
- 1809 — Николай Гоголь, выдающийся украинский прозаик, драматург;
- 1831 — Альберт Анкер, швейцарский живописец и график;
- 1838 — Василий Тарновский, общественный и культурный деятель, любитель украинской старины, меценат;
- 1861 — Легеза Ириней, украинский писатель и общественный деятель;
- 1865 — Рихард Адольф Зигмонди, австрийско-немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1925;
- 1873 — Сергей Рахманинов, российский композитор, пианист, дирижер;
- 1901 — Зенон Коссак-Тарнавский, ведущий член УВО и ОУН. Расстрелян мадьярами;
- 1906 — Александр Яковлев, авиаконструктор, создатель самолетов серии Как;
- 1908 — Абрахам Маслоу, американский психолог украинского еврейского происхождения;
- 1922 — Ярослав Коцьолок, поручик УПА, командир сотен «Ударники-6», «Ударники-8» 26-го Территориального отрезке «Лемко» группы УПА-Запад;
- 1932 — Александр Мартынец, украинский художник-график, педагог, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Заслуженный деятель искусств Украины (1992);
- 1971 — Вахтанг Кипиани, украинский журналист, публицист, историк;
- 1981 — Сокирко Тереза, канадская певица украинского происхождения.
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