Меган Маркл решилась на домашние роды

Меган Маркл. Фото: Сплетница

https://racurs.ua/n152582-megan-markl-reshilas-na-domashnie-rody.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сессекская, ожидает рождение дочери в начале лета. Ребенок станет первым членом королевской семьи, родившимся в США.

Также ребенок пары может появиться на свет в своем родном доме. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что Меган Маркл, еще будучи беременной Арчи, мечтала о домашних родах в резиденции Фрогмор-хаус. К этому событию даже специально предоставили бригаду акушерок, но Арчи задержался на неделю, и поэтому Меган Маркл вынужденно доставили в частную больницу Портленда, где ее сын и появился на свет.

Поэтому теперь герцогиня Сассекская решила вернуться к «изначальному плану «, родив своего второго ребенка дома. Добавим, что 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри приобрели поместье Монтесито за 14,5 млн дол. еще в прошлом году после того, как сложили свои обязанности в королевской семье и переехали в Калифорнию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сасекский, попали в очередной скандал из-за обвинений в плагиате. Королевскую пару подозревают в использовании эмблемы идентичной компании Am Werdertor Allea Group.