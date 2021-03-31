Тупицкий. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152581-tupickiy-bolshe-ne-vozglavlyaet-ksu-u-zelenskogo-sdelali-zayavlenie.html

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Александр Тупицкий, который возглавлял Конституционный суд Украины (КСУ), больше не является главным судьей органа.

Такое заявление сделал представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Он заявил, что Тупицкий лишился должность после опубликования указа президента об отмене его назначения. Об этом шла речь в эфире канала «Украина 24».

По словам Вениславского, с момента подписания указа президентом, Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения после этого не имеют юридической силы.

Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек считает себя еще в настоящее время каким-то должностным лицом в КСУ — это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, значения не имеют, — заявил он.



Вениславский добавил, что в ближайшие дни Зеленский должен объявить конкурс на занятие вакантных должностей в КСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент Украины Владимир Зеленский снял с должностей судей Конституционного суда, отменив соответствующие указы Януковича, обжаловали указ Зеленского. Тупицкого и Касминина отстранили для защиты национальных интересов Украины.