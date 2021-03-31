Ограничение скорости. Фото: Istock

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В Киеве начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля, отменят ограничения скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы.

На этих участках дорог теперь будет разрешена скорость до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, ограничения будут сняты на таких улицах:

ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Отметим, что эти ограничения вводились с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Киеве усиливают с 5 апреля. В частности, проезд в наземном общественном транспорте и метро будет возможен только по спецпропускам. Также со следующего понедельника в мегаполисе временно закроют все школы и детские сады. Общественный наземный транспорт и метро будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.

Всем работодателям мэр города рекомендует отправить сотрудников на удаленную работу или, по возможности, предоставить отпуска. Заведения общественного питания продолжат работать только на доставку или навынос. Также Кличко напомнил, что с 1 апреля в Киеве запрещается организовывать ярмарки.