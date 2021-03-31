Фейк о ранении Тищенко запустили «слуги», поскольку искали «крота»

Тищенко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152579-feyk-o-ranenii-tischenko-zapustili-slugi-poskolku-iskali-krota.html

Ракурс

«Слуга народа», президентская политсила, запустила фейк о ранении нардепа Николая Тищенко для того, чтобы выявить «крота», который сливает информацию телеграмм-каналу «Темный рыцарь».

Благодаря этому фейку, партийному руководству удалось разоблачить, откуда канал получает информацию. Об этом сообщает «НВ» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что во внутреннем чате «Слуги народа» от имени Давида Арахамии распространили сообщение о том, что нардеп Николай Тищенко был ранен на 87-ом участке, где проходят выборы. В сообщении отметили, что он получил ножевое ранение и ему оказывается помощь.

Через несколько минут эта информация появилась в Telegram-канале «Темный рыцарь», который публикует так называемые «инсайды» из кулуаров Рады и политических партий. Позже Арахамия сообщил, что с Тищенко на самом деле все в порядке, а фейковое сообщение было написано для выявления члена фракции, который сотрудничает с Telegram-каналом.

Он заявил, что имя нардепа, который сотрудничает с каналом, будет вскоре обнародовано. До этого Арахамия заявлял, что автором канала является Александр Дубинский, которого исключили из президентской фракции. Сам Тищенко утверждал, что Telegram-канал «Темный рыцарь» ведет Александр Куницкий.

Напомним, ранее мы сообщали, что Анна Колесник, нардеп из фракции Владимира Зеленского «Слуга народа», попавшая в скандал из-за слов «надо валить из этой страны», которые она написала в телефонной переписке во время выступления в Верховной Раде главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, попыталась оправдаться за свои слова, однако впоследствии удалила сообщение со своей Фейсбук-страницы.