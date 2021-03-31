Фейк про поранення Тищенка запустили «слуги», бо шукали «крота»

Тищенко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152579-feyk-pro-poranennya-tyschenka-zapustyly-slugy-bo-shukaly-krota.html

Ракурс

«Слуга народу», президентська політсила, запустила фейк про поранення нардепа Миколи Тищенка для того, аби виявити «крота», який зливає інформацію телеграм-каналу «Темний лицар».

Завдяки цьому фейку, партійному керівництву вдалося викрити, звідки до каналу надходить інформація. Про це повідомляє «НВ» із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що у внутрішньому чаті «Слуги народу» від імені Давида Арахамії поширили повідомлення про те, що нардеп Микола Тищенко був поранений на 87-ій дільниці, де проходять вибори. У повідомленні зауважили, що він дістав ножове поранення і йому надається допомога.

За кілька хвилин ця інформація з’явилася в Telegram-каналі «Темний лицар», який публікує так звані «інсайди» з кулуарів Ради та політичних партій. Пізніше Арахамія повідомив, що з Тищенком насправді все гаразд, а фейкове повідомлення було написано для виявлення члена фракції, який співпрацює з Telegram-каналом.

Він заявив, що ім’я нардепа, що співпрацює з каналом, буде незабаром оприлюднено. До цього Арахамія заявляв, що автором каналу є Олександр Дубінський, якого виключили з президентської фракції. Сам Тищенко стверджував, що Telegram-канал «Темний лицар» веде Олександр Куницький.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Анна Колісник, нардеп із фракції Володимира Зеленського «Слуга народу», котра втрапила в скандал через слова «треба валити з цієї країни», які вона написала в телефонному листуванні під час виступу у Верховній Раді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, спробувала виправдатися за свої слова, проте згодом видалила допис зі своєї Фейсбук-сторінки.