Коронавирус в Киеве — Кличко предупредил о новых карантинных ограничениях. Фото: УП

https://racurs.ua/n152545-koronavirus-v-kieve-klichko-predupredil-o-novyh-karantinnyh-ogranicheniyah.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве не отступает — если ситуация не улучшится, власти будут вынуждены ввести более жесткие карантинные ограничения.

Речь идет прежде всего о работе школ, детских садов и общественного транспорта, сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Власти Киева рассматривают возможность остановки транспорта уже с пятницы, 2 апреля. Также в городе разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. По словам Кличко, в коммунальных медучреждениях столицы заполненность коек почти 80%.

Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов с коронавирусом. На сегодня в Киеве 6 тыс. 169 коек для лечения больных COVID-19. На этой неделе столица начала разворачивать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1 тыс. 100 коек, — отметил мэр.

Кличко сказал, что пациентов с коронавирусом принимают в 30 медучреждениях столицы, а на днях больных начали принимать и в трех больницах «Укрзализныци», которые Минздрав определил для приема больных коронавирусом еще в октябре прошлого года.

По словам мэра, эти больницы принимают больных не в том количестве, в котором обещали.

Что касается других медучреждений — ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, где есть и койки, и медперсонал — там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян, — подчеркнул он.



Мэр Киева напомнил, что город дополнительно выделил из резервного фонда столицы больше 23,5 млн грн на закупку необходимого оборудования для киевских больниц.

Напомним, за последние сутки в Украине еще 11 тыс. 226 человек подхватили коронавирус. Также зарегистрировали новый рекорд смертей — от осложнений болезни умерли 407 украинцев.