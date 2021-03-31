Коронавірус в Києві – Кличко попередив про нові карантинні обмеження. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n152545-koronavirus-v-kyievi-klychko-poperedyv-pro-novi-karantynni-obmejennya.html

Ракурс

Коронавірус в Києві не відступає — якщо ситуація не покращиться, влада буде змушена запровадити жорсткіші карантинні обмеження.

Йдеться насамперед про роботу шкіл, дитячих садків та громадського транспорту, повідомив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

Київська влада розглядає можливість зупинки транспорту вже з п’ятниці, 2 квітня. Також у місті розгортають додаткові ліжка для хворих на коронавірус, щоб не допустити колапсу медичної системи. За словами Кличка, в комунальних медзакладах столиці заповненість ліжок майже 80%.

Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів, які хворі на коронавірус. На сьогодні в Києві 6 тис. 169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок. Загалом із початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1 тис. 100 ліжок, — зазначив мер.

Кличко сказав, що пацієнтів із коронавірусом приймають у 30 медзакладах столиці, а днями хворих почали приймати і в трьох лікарнях «Укрзалізниці», які МОЗ визначив для прийому хворих на коронавірус ще у жовтні минулого року.

За словами мера, ці лікарні приймають хворих не в тій кількості, в якій обіцяли.

Що ж до інших медзакладів — відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал — там досі не приймають хворих на COVID-19 киян, — наголосив він.



Мер Києва нагадав, що місто додатково виділило з резервного фонду столиці понад 23,5 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для київських лікарень.

Нагадаємо, за останню добу в Україні ще 11 тис. 226 людей підхопили коронавірус. Також зареєстрували новий рекорд смертей — від ускладнень хвороби померли 407 українців.