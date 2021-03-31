Обмеження швидкості. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152580-obmejennya-shvydkosti-v-kyievi-skasuut-vidzavtra-perelik-vulyc.html

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У Києві починаючи відзавтра, з 1 квітня, скасують обмеження швидкості руху транспорту до 50 км/год на семи вулицях столиці.

На цих ділянках доріг тепер буде дозволена швидкість до 80 км/год. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, обмеження будуть зняті на таких вулицях:

вул. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);

вул. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Зауважимо, що ці обмеження вводились з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Києві посилюють з 5 квітня. Зокрема, проїзд у наземному громадському транспорті та метро буде можливий лише за спецперепустками. Також з наступного понеділка у мегаполісі тимчасово закриють усі школи та дитячі садочки. Громадський наземний транспорт та метро перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури.

Усім роботодавцям мер міста рекомендує відправити співробітників на дистанційну роботу або, за можливості, надати відпустки. Заклади громадського харчування продовжать працювати лише на доставку або навиніс. Також Кличко нагадав, що з 1 квітня у Києві забороняється організовувати ярмарки