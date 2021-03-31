Київ йде на карантин — з 5 квітня закриють школи і дитсадки, обмежать транспорт

https://racurs.ua/ua/n152559-kyyiv-yde-na-karantyn-z-5-kvitnya-zakryut-shkoly-i-dytsadky-obmejat-transport.html

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Карантин у Києві посилюють з 5 квітня. Зокрема, проїзд у наземному громадському транспорті та метро буде можливий лише за спецперепустками.

Про це 31 березня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також з наступного понеділка у мегаполісі тимчасово закриють усі школи та дитячі садочки. Громадський наземний транспорт та метро перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури.

Усім роботодавцям мер міста рекомендує відправити співробітників на дистанційну роботу або, за можливості, надати відпустки. Заклади громадського харчування продовжать працювати лише на доставку або навиніс. Також Кличко нагадав, що з 1 квітня у Києві забороняється організовувати ярмарки.

Нагадаємо, карантин в Україні для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку трансформували у форму адаптивного карантину. З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні запровадять локдаун, якщо більшість областей опиниться в «червоній» зоні.