Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Депутати підтримали посилення відповідальності за плагіат, фото: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

За плагіат в дисертації позбавлять наукового звання — деталі

31 бер 2021, 15:30
999

Народні депутати прийняли закон, спрямований на боротьбу з плагіатом у дисертації (законопроект № 4667−1).

Законом передбачається, що дисертація повинна бути написана здобувачем самостійно.

Якщо ж буде встановлено наявність плагіату, фальсифікації або фабрикації в дисертації, то науковий ступінь доктора філософії претендент не отримає.

Крім того, якщо наявність плагіату буде встановлено вже після ухвалення рішення про присудження наукового ступеня і видачу диплома, то таке рішення буде скасовано.

Також рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії буде скасовано і в разі встановлення наявності плагіату в кваліфікаційній роботі.

Скасовувати рішення буде ВНЗ, в якому створювався навчальний рада для присудження ступеня, або Наукове агентство із забезпечення якості вищої освіти.


Дістанеться і всім, хто приймав рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії плагіатнику:

  • науковий керівник плагіатника, голова і члени спеціалізованої навчальної ради, а також його офіційні опоненти, які надали позитивні висновки на дисертацію, втратять право участі в атестації здобувачів ступеня доктора філософії на два роки.
  • два роки не зможе створювати спеціалізовану навчальну раду і ВНЗ або наукова установа, в яких плагіатник отримав науковий ступінь.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів