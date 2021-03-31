За плагіат в дисертації позбавлять наукового звання — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152558-za-plagiat-v-dysertaciyi-pozbavlyat-naukovogo-zvannya-detali.htmlРакурс
Народні депутати прийняли закон, спрямований на боротьбу з плагіатом у дисертації (законопроект № 4667−1).
Законом передбачається, що дисертація повинна бути написана здобувачем самостійно.
Якщо ж буде встановлено наявність плагіату, фальсифікації або фабрикації в дисертації, то науковий ступінь доктора філософії претендент не отримає.
Крім того, якщо наявність плагіату буде встановлено вже після ухвалення рішення про присудження наукового ступеня і видачу диплома, то таке рішення буде скасовано.
Також рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії буде скасовано і в разі встановлення наявності плагіату в кваліфікаційній роботі.
Скасовувати рішення буде ВНЗ, в якому створювався навчальний рада для присудження ступеня, або Наукове агентство із забезпечення якості вищої освіти.
Дістанеться і всім, хто приймав рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії плагіатнику:
- науковий керівник плагіатника, голова і члени спеціалізованої навчальної ради, а також його офіційні опоненти, які надали позитивні висновки на дисертацію, втратять право участі в атестації здобувачів ступеня доктора філософії на два роки.
- два роки не зможе створювати спеціалізовану навчальну раду і ВНЗ або наукова установа, в яких плагіатник отримав науковий ступінь.