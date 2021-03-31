Депутати підтримали посилення відповідальності за плагіат, фото: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

https://racurs.ua/ua/n152558-za-plagiat-v-dysertaciyi-pozbavlyat-naukovogo-zvannya-detali.html

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Народні депутати прийняли закон, спрямований на боротьбу з плагіатом у дисертації (законопроект № 4667−1).

Законом передбачається, що дисертація повинна бути написана здобувачем самостійно.

Якщо ж буде встановлено наявність плагіату, фальсифікації або фабрикації в дисертації, то науковий ступінь доктора філософії претендент не отримає.

Крім того, якщо наявність плагіату буде встановлено вже після ухвалення рішення про присудження наукового ступеня і видачу диплома, то таке рішення буде скасовано.

Також рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії буде скасовано і в разі встановлення наявності плагіату в кваліфікаційній роботі.

Скасовувати рішення буде ВНЗ, в якому створювався навчальний рада для присудження ступеня, або Наукове агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Дістанеться і всім, хто приймав рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії плагіатнику: