За плагиат в диссертации лишат научного звания — деталиhttps://racurs.ua/n152558-za-plagiat-v-dissertacii-lishat-nauchnogo-zvaniya-detali.htmlРакурс
Народные депутаты приняли закон, направленный на борьбу с плагиатом в диссертации (законопроект № 4667−1).
Законом предусматривается, что диссертация должна быть написана соискателем самостоятельно.
Если же будет установлено наличие плагиата, фальсификации или фабрикации в диссертации, то научную степень доктора философии соискатель не получит.
Кроме того, если наличие плагиата будет установлено уже после принятия решения о присуждении научной степени и выдаче диплома, то такое решение будет отменено.
Также решение о присуждении научной степени доктора философии будет отменено и в случае установления наличия плагиата в квалификационной работе.
Отменять решение будет ВУЗ, в котором создавался учебный совет для присуждения степени, или Научное агентство по обеспечению качества высшего образования.
Достанется и всем, кто принимал решение о присуждении научной степени доктора философии плагиатчику:
- научный руководитель плагиатчика, председатель и члены специализированного учебного совета, а также его официальные оппоненты, предоставившие положительные заключения на диссертацию, лишатся права участия в аттестации соискателей степени доктора философии на два года;
- два года не сможет создавать специализированный учебный совет и ВУЗ или научное учреждение, в котором плагиатчик получил научную степень.