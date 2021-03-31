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Ракурс
Депутаты поддержали усиление ответственности за плагиат, фото: Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

За плагиат в диссертации лишат научного звания — детали

31 мар 2021, 15:30
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Народные депутаты приняли закон, направленный на борьбу с плагиатом в диссертации (законопроект № 4667−1).

Законом предусматривается, что диссертация должна быть написана соискателем самостоятельно.

Если же будет установлено наличие плагиата, фальсификации или фабрикации в диссертации, то научную степень доктора философии соискатель не получит.

Кроме того, если наличие плагиата будет установлено уже после принятия решения о присуждении научной степени и выдаче диплома, то такое решение будет отменено.

Также решение о присуждении научной степени доктора философии будет отменено и в случае установления наличия плагиата в квалификационной работе.

Отменять решение будет ВУЗ, в котором создавался учебный совет для присуждения степени, или Научное агентство по обеспечению качества высшего образования.


Достанется и всем, кто принимал решение о присуждении научной степени доктора философии плагиатчику:

  • научный руководитель плагиатчика, председатель и члены специализированного учебного совета, а также его официальные оппоненты, предоставившие положительные заключения на диссертацию, лишатся права участия в аттестации соискателей степени доктора философии на два года;
  • два года не сможет создавать специализированный учебный совет и ВУЗ или научное учреждение, в котором плагиатчик получил научную степень.

Источник: Ракурс


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