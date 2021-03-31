19° тепла и дожди на западе — погода в Украине на 1 апреля (КАРТА)https://racurs.ua/n152557-19-tepla-i-dojdi-na-zapade-pogoda-v-ukraine-na-1-aprelya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в четверг, 1 апреля, будет теплой, прогнозируется переменная облачность.
В западных областях страны ожидаются кратковременные дожди, местами — с грозами. Ветер юго-западный, 4−12 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.
Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет 3−8° тепла, днем — 14−19° выше нуля. На остальной территории ночью ожидается до 4° тепла, днем — 11−16° выше нуля.
Погода в Киеве ожидается без осадков днем и ночью. Температура воздуха ночью будет 6−8° выше нуля, днем — 17−19° тепла.
Погода во Львове будет с дождем днем, ночью осадков не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 5−7° с отметкой плюс, а днем будет 17−19° выше нуля.
Погода в Харькове ожидается солнечная и без осадков. Ночью температура воздуха составит 2−4° выше нуля, днем — 13−15° с отметкой плюс.
Погода в Одессе также будет солнечной, осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут 2−4° тепла, днем будет 12−14° выше нуля.
Погода в Карпатах ожидается с дождем. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, а днем будет 16−18° с отметкой плюс.
Геомагнитная обстановка в Украине 1 апреля будет спокойной, в течение дня возможны незначительные возмущения.