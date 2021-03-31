Погода в Украине. Фото: http://kaniv-rada.gov.ua/

https://racurs.ua/n152557-19-tepla-i-dojdi-na-zapade-pogoda-v-ukraine-na-1-aprelya-karta.html

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Погода в Украине в четверг, 1 апреля, будет теплой, прогнозируется переменная облачность.

В западных областях страны ожидаются кратковременные дожди, местами — с грозами. Ветер юго-западный, 4−12 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет 3−8° тепла, днем — 14−19° выше нуля. На остальной территории ночью ожидается до 4° тепла, днем — 11−16° выше нуля.

Погода в Киеве ожидается без осадков днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью будет 6−8° выше нуля, днем ​​— 17−19° тепла.

Погода во Львове будет с дождем днем, ночью осадков не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 5−7° с отметкой плюс, а днем ​​будет 17−19° выше нуля.

Погода в Харькове ожидается солнечная и без осадков. Ночью температура воздуха составит 2−4° выше нуля, днем ​​— 13−15° с отметкой плюс.

Погода в Одессе также будет солнечной, осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут 2−4° тепла, днем ​​будет 12−14° выше нуля.

Погода в Карпатах ожидается с дождем. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, а днем ​​будет 16−18° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 апреля будет спокойной, в течение дня возможны незначительные возмущения.