Погода в Україні. Фото: http://kaniv-rada.gov.ua/

https://racurs.ua/ua/n152557-19-tepla-ta-doschi-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-1-kvitnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні у четвер, 1 квітня, буде теплою, прогнозується мінлива хмарність.

У західних областях країни очікуються короткочасні дощі, місцями — з грозами. Вітер південно-західний, 4−12 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря у західних та північних областях вночі буде 3−8° тепла, вдень — 14−19° вище нуля. На решті території вночі очікується до 4° тепла, вдень — 11−16° вище нуля.

Погода в Києві очікується без опадів вдень та вночі. Температура повітря вночі буде 6−8° вище нуля, вдень — 17−19° тепла.

Погода у Львові буде з дощем вдень, вночі опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° з позначкою плюс, а вдень буде 17−19° вище нуля.

Погода в Харкові очікується сонячна та без опадів. Вночі температура повітря становитиме 2−4° вище нуля, вдень — 13−15° з позначкою плюс.

Погода в Одесі також буде сонячною, опадів не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2−4° тепла, вдень буде 12−14° вище нуля.

Погода в Карпатах очікується з дощем. Температура повітря вночі складе 6−8° тепла, а вдень буде 16−18° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 квітня буде спокійною, протягом дня можливі незначні збурення.