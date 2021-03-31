Киев идет на карантин — с 5 апреля закроют школы и детсады, ограничат транспорт

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Карантин в Киеве усиливают с 5 апреля. В частности, проезд в наземном общественном транспорте и метро будет возможен только по спецпропускам.

Об этом 31 марта сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также со следующего понедельника в мегаполисе временно закроют все школы и детские сады. Общественный наземный транспорт и метро будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.

Всем работодателям мэр города рекомендует отправить сотрудников на удаленную работу или, по возможности, предоставить отпуска. Заведения общественного питания продолжат работать только на доставку или навынос. Также Кличко напомнил, что с 1 апреля в Киеве запрещается организовывать ярмарки.

Напомним, карантин в Украине для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом трансформировали в форму адаптивного карантина. С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в «красной» зоне.