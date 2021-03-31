Меган Маркл наважилася на домашні пологи

Меган Маркл. Фото: Сплетница

https://racurs.ua/ua/n152582-megan-markl-navajylasya-na-domashni-pology.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сессекська, очікує народження доньки на початку літа. Дитина стане першим членом королівської родини, що народився в США.

Також дитина пари може з’явитися на світ у своєму рідному домі. Про це повідомляє Page Six.

Зазначається, що Меган Маркл, ще бувши вагітною Арчі, мріяла про домашні пологи в резиденції Фрогмор-гаус. До цієї події навіть спеціально найняли бригаду акушерок, але Арчі затримався на тиждень, і тому Меган Маркл вимушено доставили в приватну лікарню Портленда, де її син і з’явився на світ.

Тому тепер герцогиня Сассекська вирішила повернутися до «початкового плану», народивши свою другу дитину вдома. Додамо, що 39-річна Меган Маркл і 36-річний принц Гаррі придбали маєток Монтесіто за 14,5 млн дол. ще торік, після того, як склали свої обов’язки членів королівській родині та переїхали до Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня й герцог Сасекські, потрапили в черговий скандал через звинувачення в плагіаті. Королівську пару підозрюють у використанні емблеми ідентичної компанії Am Werdertor Allea Group.