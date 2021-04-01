Коронавірус залишив сиротами 13 дітей на Київщині, фото: митрополит Епіфаній

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Коронавірус нещодавно залишив сиротами 13 дітей на Київщині, після смерті співзасновників дитячого будинку сімейного типу, вимушених переселенців з Макіївки Діани Родікової-Єрмакової та Володимира Родікова.

Православна церква України (ПЦУ) продовжить всебічно опікуватися цією родиною, подбає про її духовні та матеріальні потреби. Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Епіфаній зазначив, що Київською єпархією ПЦУ також вже створений цільовий «Благодійний фонд допомоги сім’ї Родікових», покликаний допомогти сім’ї вирішити найболючіші питання.

Попереду в цих дітей все життя, і в наших силах стати для них опорою — допомогти здобути якісну освіту, посприяти розвитку талантів, гарантувати працевлаштування за фахом, стати особистим наставником — кожен, хто хоче допомогти в самостійному життєвому старті цих дітей, може обрати свій шлях підтримки, — наголосив митрополит.

Епіфаній зазначив, що добре знає цю родину та труднощі, з якими їй довелося зіткнутися. Їм довелося покинути рідний дім у Макіївці, який згодом спалили окупанти, переїхати на Київщину, де заново облаштовувати своє життя.

Два роки тому мною було звершено перше Таїнство хрещення як предстоятеля Православної церкви України дев’ятьох дітей цієї родини. Ми турбувалися про цю сім’ю, — зазначив він.

29 березня від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19 в реанімації померла Діана Родікова-Єрмакова, а за тиждень до цього — її чоловік Володимир Родіков.

Знайома сім’ї Родікових Ольга Онищенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила, що після смерті обох батьків старша дочка померлого подружжя, яка вже є повнолітньою і мешкає окремо, разом із чоловіком ухвалила рішення взяти опікунство над рештою дітей.