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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: ТАСС

Смертність від коронавірусу в Україні б'є рекорди другий день поспіль (ІНФОГРАФІКА)

1 кві 2021, 09:36
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Коронавірус в Україні продовжує встановлювати сумні рекорди. Другу добу поспіль в Україні зафіксовано рекордний показник смертності серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 — 421 летальний випадок.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За минулу добу, 31 березня, виявлено 17 тис. 569 нових випадків COVID-19, серед них 813 дітей та 486 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах:

  • Києві — 1 тис. 150;
  • Одеській області — 1 тис. 305;
  • Хмельницькій області — 1 тис. 142;
  • Львівській області — 1 тис. 141;
  • Житомирській області — 1 тис. 37.

За минулу добу госпіталізували 5 тис. 160 хворих. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють понад 335 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії COVID-19.

Одужали за добу 9 тис. 602 особи.

За добу здійснено 132 тис. 759 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 млн 691 тис. 737 осіб;
  • одужали 1 млн 323 тис. 83 пацієнти;
  • померли 33 тис. 246 хворих на COVID-19.

За добу в Україні здійснено ще 17 тис. 170 щеплень від COVID-19. За весь час кампанії зі щеплень першу з двох необхідних доз вакцини отримали 248 тис. 734 особи, дві дози — двоє людей.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Evgeny Istrebin

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, МОЗ нещодавно зафіксувало покращення ситуації з коронавірусом у трьох регіонах.

Джерело: Ракурс


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