В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n152588-smertnist-vid-koronavirusu-v-ukrayini-bie-rekordy-drugyy-den-pospil-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує встановлювати сумні рекорди. Другу добу поспіль в Україні зафіксовано рекордний показник смертності серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 — 421 летальний випадок.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За минулу добу, 31 березня, виявлено 17 тис. 569 нових випадків COVID-19, серед них 813 дітей та 486 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах:

Києві — 1 тис. 150;

Одеській області — 1 тис. 305;

Хмельницькій області — 1 тис. 142;

Львівській області — 1 тис. 141;

Житомирській області — 1 тис. 37.

За минулу добу госпіталізували 5 тис. 160 хворих. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють понад 335 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії COVID-19.

Одужали за добу 9 тис. 602 особи.

За добу здійснено 132 тис. 759 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 691 тис. 737 осіб;

одужали 1 млн 323 тис. 83 пацієнти;

померли 33 тис. 246 хворих на COVID-19.

За добу в Україні здійснено ще 17 тис. 170 щеплень від COVID-19. За весь час кампанії зі щеплень першу з двох необхідних доз вакцини отримали 248 тис. 734 особи, дві дози — двоє людей.

Нагадаємо, МОЗ нещодавно зафіксувало покращення ситуації з коронавірусом у трьох регіонах.