Смертність від коронавірусу в Україні б'є рекорди другий день поспіль (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152588-smertnist-vid-koronavirusu-v-ukrayini-bie-rekordy-drugyy-den-pospil-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує встановлювати сумні рекорди. Другу добу поспіль в Україні зафіксовано рекордний показник смертності серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 — 421 летальний випадок.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За минулу добу, 31 березня, виявлено 17 тис. 569 нових випадків COVID-19, серед них 813 дітей та 486 медпрацівників.
Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах:
- Києві — 1 тис. 150;
- Одеській області — 1 тис. 305;
- Хмельницькій області — 1 тис. 142;
- Львівській області — 1 тис. 141;
- Житомирській області — 1 тис. 37.
За минулу добу госпіталізували 5 тис. 160 хворих. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють понад 335 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії COVID-19.
Одужали за добу 9 тис. 602 особи.
За добу здійснено 132 тис. 759 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 691 тис. 737 осіб;
- одужали 1 млн 323 тис. 83 пацієнти;
- померли 33 тис. 246 хворих на COVID-19.
За добу в Україні здійснено ще 17 тис. 170 щеплень від COVID-19. За весь час кампанії зі щеплень першу з двох необхідних доз вакцини отримали 248 тис. 734 особи, дві дози — двоє людей.
Нагадаємо, МОЗ нещодавно зафіксувало покращення ситуації з коронавірусом у трьох регіонах.