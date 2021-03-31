Улучшение ситуации с коронавирусом заметил Минздрав в трех регионах

https://racurs.ua/n152547-uluchshenie-situacii-s-koronavirusom-zametil-minzdrav-v-treh-regionah.html

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Заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 увеличится, прогнозируют в правительстве. Увеличение количества больных и количества госпитализаций ожидают в ближайшие одну-две недели.

Министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Кабмина 31 марта рассказал, что самая напряженная ситуация в Киеве, здесь загруженность коек с кислородом составляет 85,8%.

Это самый высокий показатель по стране. Плохая ситуация и в Хмельницкой области. В ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидбезопасности.

В то же время ситуация улучшилась в трех областях. По словам Степанова, загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляет 43%, а динамика уровня госпитализации составляет почти 16%.

В трех регионах, а именно в западных, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации, — рассказал Степанов.

Отметим, что именно эти три региона были переведены в «красную» зону карантина в конце февраля- начале марта.

Сейчас в Украине в «красной» зоне карантина находится 11 регионов.

Сегодня в Минздраве констатировали максимум смертей украинцев от коронавируса в сутки.