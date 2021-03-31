Дело Шеремета — апелляцию на арест Антоненко рассмотрел суд, фото — Укринформ

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В деле об убийстве Павла Шеремета 31 марта Киевский апелляционный суд рассмотрел очередную жалобу адвокатов Андрея Антоненко на продление ему меры пресечения — содержания под стражей.

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Антоненко и оставил подозреваемого в СИЗО до конца мая.

Утром двор суда заставили военными автомобилями, которыми привезли охрану. На заседание пришли прокуроры, обвиняемый Андрей Антоненко и его адвокаты.

Адвокат подал ходатайство в суд, чтобы его подзащитному позволили сидеть рядом со своими адвокатами на время рассмотрения апелляции. Суд отказал в этом, хотя на предыдущем заседании Антоненко выпустили из клетки.

На заседании присутствовали прокуроры, обвиняемый Антоненко и его адвокаты.

23 марта Шевченковский райсуд столицы продлил на два месяца меры для двух обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, а также срок действия обязанностей Яны Дугарь.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне 2020 года материалы по Антоненко, Кузьменко и Дугарь объединили и открыли для ознакомления. В сентябре 2020 года обвинительные акты по ним направлены в суд.

В начале 2021 года в СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета. Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар 19 января дал показания в Киеве по делу об убийстве Шеремета.