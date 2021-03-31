Справа Шеремета — апеляцію на арешт Антоненку розглянув суд, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152544-sprava-sheremeta-apelyaciu-na-aresht-antonenku-rozglyanuv-sud-foto.html

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У справі про вбивство Павла Шеремета 31 березня Київський апеляційний суд розглянув чергову скаргу адвокатів Андрія Антоненка щодо продовження йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

Суд не задовольнив клопотання адвокатів Антоненка і залишив підозрюваного у СІЗО.

Уранці подвір’я суду заставили військовими автомобілями, якими привезли охорону. На засідання прийшли прокурори, обвинувачений Андрій Антоненко та його адвокати. Адвокат подав клопотання до суду, щоб його підзахисному дозволили сидіти поруч із своїми адвокатами на час розгляду апеляції. Суд відмовив у цьому, хоча на попередньому засіданні Антоненка випустили із клітки.

У засіданні присутні прокурори, обвинувачений Антоненко і його адвокати.

23 березня Шевченківський райсуд столиці продовжив строком на два місяці запобіжні заходи для двох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко і строк дії обов’язків для Яни Дугарь.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

У червні 2020 року матеріали щодо Антоненка, Кузьменко та Дугарь об'єднали і відкрили для ознайомлення. У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

На початку 2021 року в ЗМІ оприлюднили аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета. Екс-співробітник білоруського спецназу Ігор Макар 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.