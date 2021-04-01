В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n152603-jorstkyy-lokdaun-skilky-ukrayinciv-pidtrymuut-posylennya-karantynu-vstanovyly-sociology.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. На тлі збільшення захворюваності серед українців з початку березня зростає підтримка посилених карантинних заходів (так званого жорсткого локдауну).

Це показує опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведене в період з 26 по 28 березня. Про це повідомляється на сайті «Рейтингу».

Опитування показало, що:

63% респондентів підтримують запровадження «жорсткого» карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. Ще 34% дотримуються протилежної думки;

61% очікують, що поширення коронавірусу зменшиться внаслідок запровадження «жорсткого» карантину, а 37% - мають протилежну думку. Найбільше на ефективність «жорсткого» карантину розраховують респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкує за новинами про коронавірус;

абсолютна більшість опитаних (84%) вважають що в Україні передусім не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. Лише 11% респондентів вважають, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Запит на порядок перебуває на найвищому рівні, починаючи з 2017 року.

Відповіді респондентів щодо того, наскільки уважно вони слідкують за новинами про ситуацію з коронавірусом, розподілилися так:

58% часто слідкують;

21% роблять це інколи;

12% - рідко;

8% - взагалі не цікавляться.

Зазначається, що зі зростанням захворюваності інтерес до цієї інформації збільшився. Частіше інших такі новини відслідковують люди старшого віку та жінки.

Соціологи в межах цього дослідження опитали 2,5 тис. респондентів в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в Україні два дні поспіль рівень смертності від коронавірусу б'є рекорди.