Провокація проти українських дипломатів у Москві — МЗС розкрило деталі

https://racurs.ua/ua/n152602-peresliduvannya-ukrayinskyh-dyplomativ-u-moskvi-mzs-rozkrylo-detali-foto.html

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Посольство України у Москві зазнало провокації — 30 та 31 березня невідомі обклеїли паркани біля дипмісії плакатами «Крим — це Росія» з фотографіями українських дипломатів, взятих з документів, що видає зовнішньополітичне відомство Росії. Також було обклеєно авто дипмісії за межами посольства, що, ймовірно, свідчить про стеження за дипломатами.

Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці у місті. МЗС України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов’язання приймаючої сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента, — йдеться у заяві українського Міністерства закордонних справ.

Також Київ вимагає від російської сторони вжити невідкладних заходів та провести ретельне розслідування інциденту.

Вимагаємо… притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ, — резюмували в МЗС.

Посольство України в Москві також направило до МЗС РФ ноту протесту у зв’язку з зазначеною антиукраїнською акцією.

Нагадаємо, у Москві невідомі обклеїли паркани поблизу посольства України плакатами з написами «До відома СЗР України: Крим — це Росія», «До відома ГУР МО України: Крим — це Росія». Відповідні плакати з фото українських дипломатів з’явилися на паркані безпосередньо навпроти посольства. Фото були такими ж як і на дипломатичних картах, які видає МЗС Росії. Окрім фотокарток дипломатів зображена карта окупованого півострова, розфарбованого в кольори російського триколору.

Також було обклеєно авто української дипмісії однак не біля посольства, а за його межами, що може свідчити про стеження за громадянами України.