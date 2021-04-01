Британці, які одужали від коронавірусу, знову опинялися в лікарнях – дослідження. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152601-brytanci-yaki-odujaly-vid-koronavirusu-znovu-opynyalysya-v-likarnyah-doslidjennya.html

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Коронавірус у Великій Британії забрав життя кожного восьмого пацієнта, який потрапляв у лікарню.

Майже третя частина пацієнтів, що хворіли на COVID-19, повернулися до стаціонарного лікування протягом чотирьох місяців після виписки. Про це пише Guardian.

Дослідники порівняли медичні записи близько 48 тис. людей, що лікувалися від коронавірусу в спеціалізованих лікарнях, та були виписані до 31 серпня 2020 року з контрольною групою пацієнтів зі «звичайних» госпіталів.

За результатами дослідження вчені виявили, що в середньому протягом 140 днів після виписки майже третина пацієнтів з COVID-19 знову потрапили до лікарень, а приблизно кожна восьма людина за цей час померла. Ці показники були значно вищими, ніж у контрольній групі.

Таким чином ми переконливо показуємо, що COVID-19 — далеко не легка хвороба. Нам необхідно спостерігати за пацієнтами, які перенесли коронавірус, з метою виявлення ураження органів на ранній стадії, — зазначають науковці.

Повідомляється, що окремим «ковідним» пацієнтам з дослідницької групи протягом чотирьох місяців після виписки з лікарні поставили нові респіраторні та серцево-судинні діагнози, діабет, а також виявили випадки поліорганної дисфункції внутрішніх органів.

Дотепер ми думали, що хвороби серця, нирок та діабет були факторами ризику захворювання на COVID-19, але вони також є ускладненнями коронавірусу, — розповіли дослідники.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує встановлювати сумні рекорди. Другу добу поспіль в Україні зафіксовано рекордний показник смертності серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 — 421 летальний випадок.