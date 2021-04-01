Выздоровевшие от коронавируса британцы снова оказывались в больницах – исследование. Фото: УП

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Коронавирус в Великобритании унес жизнь каждого восьмого пациента, который попадал в больницу.

Почти треть пациентов, переболевших COVID-19, вернулись на стационарное лечение в течение четырех месяцев после выписки. Об этом пишет Guardian.

Исследователи сравнили медицинские записи около 48 тыс. людей, которые лечились от коронавируса в специализированных больницах, и были выписаны до 31 августа 2020 года с контрольной группой пациентов из «обычных» госпиталей.

По результатам исследования ученые установили, что в среднем в течение 140 дней после выписки почти треть пациентов с COVID-19 снова попали в больницы, а примерно каждый восьмой человек за это время умер. Эти показатели были значительно выше, чем в контрольной группе.

Таким образом мы убедительно показываем, что COVID-19 — далеко не легкая болезнь. Нам необходимо наблюдать за пациентами, перенесшими коронавирус, с целью выявления поражения органов на ранней стадии, — отмечают ученые.

Сообщается, что отдельным «ковидным» пациентам из исследовательской группы в течение четырех месяцев после выписки из больницы поставили новые респираторные и сердечно-сосудистые диагнозы, диабет, а также выявили случаи полиорганной дисфункции внутренних органов.

До сих пор мы думали, что болезни сердца, почек и диабет были факторами риска заболевания COVID-19, но они также являются осложнениями коронавируса, — рассказали исследователи.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает устанавливать печальные рекорды. Вторые сутки подряд в Украине зафиксирован рекордный показатель смертности среди пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 — 421 летальный случай.