Кира Рудык о расколе «Голоса» - Это маргинальная активность, съезда не будет

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Кира Рудык, глава «Голоса», прокомментировала раскол в политсиле и призывы к проведению съезда партии для избрания нового руководства и изменения устава.

Этот эпизод партийной жизни — небольшой фрагмент деятельности партии «Голос»… Когда не о чем рассказать, когда надо сказать, что же конструктивного я сделал для партии, легче начать критику, организовать скандал, чем поделиться своими достижениями… То, что сейчас происходит — это проблема роста, — заявила Рудык в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, до местных выборов «Голос» имел 20 народных депутатов, а после выборов прибавилось 350 депутатов местных советов. По мнению Рудик, которую часть партийцев обвиняет в узурпации власти и сотрудничества с Офисом президента, после перевыборов политсовета представительство в нем получили регионы, что и послужило причиной недовольства отдельных лиц.

Мы поддержали инициативу киевской ячейки партии (которой руководит Рудык — ред.), вышедших с предложением дождаться заключения контрольно-ревизионной комиссии (об использовании денег в партии — ред.), которая сейчас проясняет все детали, и после заключения комиссии провести партийные слушания, — заявила нардеп.

Также парламентарий утверждает, что «не боится перевыборов» в партии.

Я этого не боюсь. На прошлом съезде в конце января мы уже выносили вопрос доверия председателю партии по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки и я получила, кажется, почти 90% поддержки. Я очень сомневаюсь, что… я эту поддержку потеряла. Поэтому сейчас это все выглядит, как бы помягче сказать… как маргинальная активность, вызванная желанием получить больше власти, — заявила Рудык.

Напомним, в марте 10 депутатов фракции «Голос» подписали совместное заявление, в котором призвали провести съезд партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. Скандал возник, когда группа депутатов обвинила партийное руководство в том, что оно якобы неправомерно наказало их за голосование в сессионном зале и еще и угрожает выгнать непокорных из партии. В сторону руководителей партии и фракции «Голос» посыпались обвинения в узурпации власти, единоличном сотрудничестве с Офисом президента, нецелевом использовании средств и покупке «ботов» в сети.