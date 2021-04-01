Ведутся ли переговоры о коалиции со «Слугой народа», признались в «Голосе»

https://racurs.ua/n152596-vedutsya-li-peregovory-o-koalicii-so-slugoy-naroda-priznalis-v-golose.html

Ракурс

Планирует ли «Голос» войти в коалицию с монобольшинством «Слуги народа» в Верховной Раде, рассказала глава политсилы Кира Рудык. Ранее нардеп подтвердила, что такие переговоры имеют место.

О коалиции — конечно, циклически какие-то разговоры идут, они всегда ходят, это нормально, так всегда происходит, — заявила Рудик в интервью «РБК-Украина».

Вместе с тем, на уточняющий вопрос журналистов, корректно ли утверждать, что переговоры о коалиции с «Голосом» пока не ведутся, нардеп заявила:

Да, корректно.

Она также считает, что «Голос» был бы неудобным коалициантом для партии власти.

Потому что наша позиция неизменна: хорошие вещи мы будем поддерживать, нам не надо для этого идти в коалицию. Если же плохие — не будем поддерживать ни в оппозиции, ни в коалиции, — заверила Рудык.

По ее словам, критический вопрос — это полномочия, которые получают политики у власти.

Можно быть членами Кабмина с минимальными полномочиями, которые работают по указаниям сверху. И зачем тогда куда-то идти, — резюмировала парламентарий.

Напомним, Кира Рудик, которую часть нардепов из фракции обвиняет в узурпации власти и авторитаризме, назвала современные отношения между «ЕС» и «Голосом» партнерскими. В прошлом году она заявляла, что главный враг политсилы — экс-президент Петр Порошенко.