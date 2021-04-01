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Гимн без вышивки, но в декольте до пояса — в сети обсуждают Огневич на футболе, фото — УП

Гимн без вышивки, но в декольте до пояса — в сети обсуждают Огневич на футболе (ФОТО, ВИДЕО)

1 апр 2021, 11:29
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Исполнение национального гимна Украины перед матчем Украина — Казахстан возмутило соцсети. Злата Огневич спела «Ще не вмерла Украина …» в откровенном наряде.

35-летняя артистка вызвала и гнев, и восторг фанатов. Она вышла на импровизированную сцену НСК «Олимпийский» в белом платье с очень глубоким декольте.

Гимн без вышивки, но в декольте до пояса — в сети обсуждают Огневич на футболе, фото — УП

В предыдущих домашних матчах сборной Украины гимн исполнял Михаил Дзидзьо Хома, причем его версию болельщики признавали даже лучшей, чем у Александра Пономарева.

В сети мнения о «ремиксе» гимна также разделились — не всем пришелся по вкусу стиль Огневич.

«Почему было просто не надеть вышиванку и юбочку», «Почему не поставили Дзидзьо?», «Зинченко в бюстике, а эта без, куда мы движемся?», «Голос замечательный, но для исполнения гимна могла одеться скромнее и приличнее», — такие комментарии оставляли пользователи в соцсетях под видео с Огневич.

Напомним, что 31 марта сборная Украины сенсационно сыграла вничью 1:1 с Казахстаном.


Источник: Ракурс


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