Карантин в Украине. Фото: УП

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Зоны карантина в Украине 1 апреля обновило Министерство здравоохранения.

На «красном» карантинном уровне находятся 11 регионов — Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В «оранжевой» зоне остаются 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В «желтой» зоне находится только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 42,5, а загруженность коек с кислородом составляет 16,4%.

В большинстве областей превышен уровень госпитализации больных коронавирусом — норма составляет 60 на 100 тыс. населения. Высокие показатели в «красных» регионах:

Житомирская область — 118,8;

Николаевская область — 108,4;

Киев — 110,1.

В то же время самый высокий уровень — в «оранжевой» Хмельницкой области (122,2).

Напомним, коронавирус в Украине продолжает устанавливать печальные рекорды. Вторые сутки подряд в Украине зафиксирован рекордный показатель смертности среди пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 — 421 летальный случай.