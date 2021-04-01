Карантин в Україні. Фото: УП

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Зони карантину в Україні 1 квітня оновило Міністерство охорони здоров’я.

На «червоному» карантинному рівні перебувають 11 регіонів — Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області. Про це свідчать дані МОЗ.

У «помаранчевій» зоні залишаються 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька і Черкаська області.

У «жовтій» зоні перебуває лише Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій — 42,5, а завантаженість ліжок з киснем становить 16,4%.

У більшості областей перевищений рівень госпіталізації хворих з коронавірусом — норма становить 60 на 100 тис. населення. Високі показники в «червоних» регіонах:

Житомирська область — 118,8;

Миколаївська область — 108,4;

Київ — 110,1.

Проте найвищий рівень — у «помаранчевій» Хмельницькій області (122,2).

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує встановлювати сумні рекорди. Другу добу поспіль в Україні зафіксовано рекордний показник смертності серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 — 421 летальний випадок.