Ми партнери — Кіра Рудик про відносини “Голосу” з “ЄС” і Порошенком

https://racurs.ua/ua/n152592-my-partnery-kira-rudyk-pro-vidnosyny-golosu-z-ies-i-poroshenkom.html

Ракурс

Кіра Рудик, лідер «Голосу», котру частина нардепів з фракції звинувачує в узурпації влади й авторитаризмі, торік заявляла, що головний ворог політсили — екс-президент Петро Порошенко. Нині вона назвала відносини між «ЄС» та «Голосом» партнерськими.

Тоді питання було про те, хто ваш більший політичний ворог — Зеленський чи Порошенко, на той момент. Зараз наш головний політичний опонент — це уряд. Тому що проти його непрофесійності ми зараз максимально боремось, — заявила Рудик в інтерв’ю «РБК-Україна».

Вона також розповіла про взаємодію політичних сил під час місцевих виборів 2020 року.

Коли ми пройшли у другий тур місцевих виборів, у нас була взаємна підтримка на виборах в Черкасах і Рівному, і цього порозуміння у нас більше, ніж протиріч. Стосунки у нас рівні, конструктивні. У нас є багато моментів, де у нас немає розбіжностей… Зараз це партнерські відносини, починаючи з ТСК по «вагнерівцям», яку ініціював наш Роман Костенко, і з боку «Євросолідарності» була активна підтримка. Це законопроекти про колабораціонізм і інші. Там, де у нас є конструктивна можливість співпрацювати, ми працюємо, і це дуже добре для країни, у тому числі в питаннях євроатлантичного курсу, — зауважила нардеп.

Також Рудик розповіла про «довгу дорогу до порозуміння» між партіями, чому сприяли різні погляди людей, котрі їм симпатизують. За її словами «Голос» підтримує поміркований ліберальний електорат, а «ЄС» — більш консервативний.