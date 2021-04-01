Четверо «важких» дітей з коронавірусом перебуває у лікарні Харкова. Фото: Слово і діло

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Коронавірус у Харкові не відступає — за тиждень в інфекційній лікарні від ускладнень хвороби померли двоє дітей.

За словами медиків, діти почали хворіти на коронавірус частіше. Крім того, вони переносять хворобу важче, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі у харківській дитячій інфекційній лікарні перебуває 70 маленьких пацієнтів, в яких діагностували коронавірус.

На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії перебуває четверо дітей. Двоє — на штучній вентиляції легенів, двоє — на зволоженому кисні. Діти важкі, навіть дуже важкі, — розповів директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Напередодні у харківській лікарні помер двомісячний хлопчик. До Харкова батьки привезли сина з Донецької області на операцію: у малюка була вроджена вада серця. Після хірургічного втручання стало відомо, що у дитини коронавірус.

Попри зусилля медиків через два дні немовля померло. Минулого тижня від ускладнення недуги помер також 11-річний школяр із села Ватутіне Харківської області. Хлопчик мав супутню хворобу і був під'єднаний до апарату штучного дихання.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує встановлювати сумні рекорди. Другу добу поспіль в Україні зафіксовано рекордний показник смертності серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 — 421 летальний випадок.