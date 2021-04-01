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Четверо «тяжелых» детей с коронавирусом находится в больнице Харькова. Фото: Слово и дело

Четверо «тяжелых» детей с коронавирусом находится в больнице Харькова

1 апр 2021, 10:27
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Коронавирус в Харькове не отступает — за неделю в инфекционной больнице от осложнений болезни умерли двое детей.

По словам медиков, дети начали болеть коронавирусом чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас в харьковской детской инфекционной больнице находится 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое — на искусственной вентиляции легких, двое — на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, даже очень тяжелые, — рассказал директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Накануне в харьковской больнице умер 2-месячный мальчик. В Харьков родители привезли сына из Донецкой области на операцию: у малыша был врожденный порок сердца. Впрочем, после хирургического вмешательства стало известно, что у ребенка коронавирус.


Несмотря на усилия медиков через два дня младенец умер. На прошлой неделе от осложнения болезни скончался также 11-летний школьник из села Ватутино Харьковской области. Мальчик имел сопутствующую болезнь и был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает устанавливать печальные рекорды. Вторые сутки подряд в Украине зафиксирован рекордный показатель смертности среди пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 — 421 летальный случай.

Источник: Ракурс


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