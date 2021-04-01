Щось сталося на переговорах Путіна, Макрона і Меркель — Арестович про відмову бойовиків дотримуватися тиші на Донбасі

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На переговорах по Донбасу Росія в тристоронній контактній групі (ТКГ) відмовилася підтримати пропозицію України про підтвердження прагнення дотримуватися режиму припинення вогню з опівночі 1 квітня.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ. На початку засідання 31 березня Київ запропонував підтвердити пропозиції щодо відданості та необхідності дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі. Відповідні пропозиції озвучили й в ОБСЄ.

Пропозиція Леоніда Кравчука і представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації.

Щось там у них в Кремлі відбувається. Щось сталося під час переговорів Путіна, Макрона і Меркель, — пояснив на своїй сторінці у Фейсбук спікер української делегації Олексій Арестович.

Він пообіцяв ситуацію «розмикати на рівні політичних радників», адже прихильність до продовження консультацій яких підтвердили всі чотири сторони.

Арестович також вважає, що ворог активізується на фронті і посилює обстріли на тлі засідань РНБО України і ТКГ.

Спікер української делегації визнав, що РФ в будь-який момент може завдати Україні нові втрати на фронті і Києву доводиться робити дипломатичні зусилля по зняттю гостроти військової компоненти в умовах, коли «доводиться вибирати між меншими і більшими втратами, прагнучи звести їх нанівець принципово».

Наразі українська сторона ТКГ зосереджує зусилля на зменшенні (в ідеалі — зведення до нуля) військових втрат і дев’ятий місяць нам це вдається. Легких і простих рішень не буде, — написав Арестович.



Наступне спільне засідання ТКГ заплановали на 14 квітня.

Нагадаємо, що вчора Арестович прокоментував питання, наскільки небезпечними є перемовини у «нормандському форматі» щодо майбутнього України без присутності України.