Мы партнеры — Кира Рудык об отношениях «Голоса» с «ЕС» и Порошенко

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Кира Рудык, лидер «Голоса», которую часть нардепов из фракции обвиняет в узурпации власти и авторитаризме, в прошлом году заявляла, что главный враг политсилы — экс-президент Петр Порошенко. Сейчас она назвала отношения между «ЕС» и «Голосом» партнерскими.

Тогда вопрос был о том, кто ваш больший политический враг — Зеленский или Порошенко, на тот момент. Сейчас наш главный политический оппонент — это правительство. Потому что против его непрофессионализма мы максимально боремся, — заявила Рудик в интервью «РБК-Украина».

Она также рассказала о взаимодействии политических сил во время местных выборов 2020 года.

Когда мы прошли во второй тур местных выборов, у нас была взаимная поддержка на выборах в Черкассах и Киеве, и такого понимания у нас больше, чем противоречий. Отношения у нас равные, конструктивные. У нас есть много моментов, где нет разногласий… Сейчас это партнерские отношения, начиная с ВСК по «вагнеровцам», которую инициировал наш Роман Костенко, и со стороны «Евросолидарности» была активная поддержка. Это законопроекты о коллаборационизме и другие. Там, где у нас есть конструктивная возможность сотрудничать, мы работаем, и это очень хорошо для страны, в том числе в вопросах евроатлантического курса, — отметила нардеп.



Также Рудык рассказала о «долгом пути к пониманию» между партиями, чему способствовали люди, которые им симпатизируют. По ее словам «Голос» поддерживает умеренный либеральный электорат, а «ЕС» — более консервативный.

Если у нас на местных выборах еще было, что делить, то сейчас уже точно нечего, отношения партнерские, — резюмировала Рудык.