Гімн без вишиванки, але в декольте до пояса — у мережі обговорюють Огнєвіч на футболі

https://racurs.ua/ua/n152594-gimn-bez-vyshyvanky-ale-v-dekolte-do-poyasa-u-mereji-obgovoruut-ognievich-na-futboli-foto.html

Ракурс

Виконання національного гімну України перед матчем Україна — Казахстан збурила соцмережі. Злата Огнєвіч заспівала «Ще не вмерла України…» у відвертому вбранні.

35-річна артистка викликала і гнів, і захоплення фанатів. Вона вийшла на імпровізовану сцену НСК «Олімпійський» у білій сукні з дуже глибоким декольте.

У попередніх домашніх матчах збірної України гімн виконував Михайло Дзідзьо Хома, причому його версію вболівальники визнавали навіть кращою, аніж в Олександра Пономарьова.

В мережі думки про «ремікс» гімну також розділилися — не всім прийшовся до смаку стиль Огнєвіч.

«Чому було просто не надіти вишиванку і спідничку», «Чому не поставили Дзідзьо?», «Зінченко у бюстіку, а ця без, куди ми рухаємося?», «Голос чудовий, але для виконання гімну могла одягнутися скромніше і пристойніше», — такі коментарі залишали користувачі у соцмережах під відео з Огнєвіч.

Нагадаємо, що 31 березня збірна України сенсаційно зіграла у нічию 1:1 із Казахстаном.