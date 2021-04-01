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Гімн без вишиванки, але в декольте до пояса — у мережі обговорюють Огнєвіч на футболі

Гімн без вишиванки, але в декольте до пояса — у мережі обговорюють Огнєвіч на футболі (ФОТО, ВІДЕО)

1 кві 2021, 11:29
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Виконання національного гімну України перед матчем Україна — Казахстан збурила соцмережі. Злата Огнєвіч заспівала «Ще не вмерла України…» у відвертому вбранні.

35-річна артистка викликала і гнів, і захоплення фанатів. Вона вийшла на імпровізовану сцену НСК «Олімпійський» у білій сукні з дуже глибоким декольте.

Гімн без вишиванки, але в декольте до пояса — у мережі обговорюють Огнєвіч на футболі, фото — УП

У попередніх домашніх матчах збірної України гімн виконував Михайло Дзідзьо Хома, причому його версію вболівальники визнавали навіть кращою, аніж в Олександра Пономарьова.

В мережі думки про «ремікс» гімну також розділилися — не всім прийшовся до смаку стиль Огнєвіч.

«Чому було просто не надіти вишиванку і спідничку», «Чому не поставили Дзідзьо?», «Зінченко у бюстіку, а ця без, куди ми рухаємося?», «Голос чудовий, але для виконання гімну могла одягнутися скромніше і пристойніше», — такі коментарі залишали користувачі у соцмережах під відео з Огнєвіч.

Нагадаємо, що 31 березня збірна України сенсаційно зіграла у нічию 1:1 із Казахстаном.


Гімн без вишиванки, але в декольте до пояса — у мережі обговорюють Огнєвіч на футболі, фото — УП

Гімн без вишиванки, але в декольте до пояса — у мережі обговорюють Огнєвіч на футболі, фото — УП

Джерело: Ракурс


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