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Чи ведуться переговори про коаліцію зі “Слугою народу”, зізналися у “Голосі”

Чи ведуться переговори про коаліцію зі «Слугою народу», зізналися у «Голосі»

1 кві 2021, 11:35
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Чи планує «Голос» увійти в коаліцію з монобільшістю «Слуги народу» у Верховній Раді, розповіла очільниця політсили Кіра Рудик. Раніше нардеп підтвердила, що такі переговори мають місце.

Щодо коаліції — звичайно, циклічно якісь розмови йдуть, вони завжди ходять, це нормально, так завжди відбувається, — заявила Рудик в інтерв’ю «РБК-Україна».

Водночас, на уточнювальне запитання журналістів, чи коректно стверджувати, що перемовини про коаліцію з «Голосом» наразі не ведуться, нардеп заявила:

Так, коректно.

Вона також вважає, що «Голос» був би незручним коаліціантом для партії влади.

Бо наша позиція незмінна: хороші речі ми будемо підтримувати, нам не треба для цього йти у коаліцію. Якщо ж погані — не підтримуватиме ані в опозиції, ані у коаліції, — запевнила Рудик.

За її словами, критичне питання — це повноваження, які отримують політики при владі.


Можна бути членами Кабміну з мінімальними повноваженнями, які працюють за вказівками згори. І навіщо тоді кудись йти, — резюмувала парламентар.

Нагадаємо, Кіра Рудик, котру частина нардепів з фракції звинувачує в узурпації влади й авторитаризмі, назвала сучасні відносини між «ЄС» та «Голосом» партнерськими. Торік вона заявляла, що головний ворог політсили — екс-президент Петро Порошенко.

Джерело: Ракурс


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