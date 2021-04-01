Кіра Рудик про розкол “Голосу” — Це маргінальна активність, з’їзду не буде

https://racurs.ua/ua/n152600-kira-rudyk-pro-rozkol-golosu-ce-marginalna-aktyvnist-z-yizdu-ne-bude.html

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Кіра Рудик, очільниця «Голосу», прокоментувала розкол у політсилі й заклики щодо проведення з’їзду партії задля обрання нового керівництва та зміни статуту.

Цей епізод партійного життя — невеличкий фрагмент діяльності партії «Голос»… Коли немає про що розповісти, коли треба сказати, що ж конструктивного я зробив для партії, легше почати критику, організувати скандал, ніж поділитися своїми досягненнями… Те, що зараз відбувається — це проблема росту, — заявила Рудик в інтерв’ю «РБК-Україна».

За її словами, до місцевих виборів «Голос» мав 20 народних депутатів, а після виборів додалося 350 депутатів місцевих рад. На думку Рудик, яку частина партійців звинувачує в узурпації влади й співпраці з Офісом президента, після перевиборів політради представництво отримали регіони, що стало причиною незадоволення окремих осіб.

Ми підтримали ініціативу київського осередку партії (яким керує Рудик — ред.), які вийшли з пропозицією дочекатися висновку контрольно-ревізійної комісії (щодо витрат грошей у партії — ред.), яка зараз прояснює всі деталі, та після висновку комісії провести партійні слухання, — заявила нардеп.

Також парламентар переконує, що «не боїться перевиборів» у партії.

Я цього не боюсь. На минулому з’їзді у кінці січня ми вже виносили питання довіри голові партії, з ініціативи тих самих депутатів. Були делегати з 21 осередку і я отримала, здається, майже 90% підтримки. Я дуже сумніваюся, що… я цю підтримку втратила. Тому зараз це все виглядає, як би пом’якше сказати… як маргінальна активність, спричинена бажанням отримати більше влади, — заявила Рудик.

Нагадаємо, у березні 10 депутатів фракції «Голос» підписали спільну заяву, в якій закликали провести з’їзд партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут. Скандал виник, коли група депутатів звинуватила партійне керівництво у тому, що воно начебто неправомірно покарало їх за голосування у Верховній Раді, а також погрожує вигнати непокірних з партії. У бік керівників партії та фракції «Голос» посипалися звинувачення в узурпації влади, одноосібній співпраці з Офісом президента, нецільовому використанні коштів та купівлі «ботів» у мережі.