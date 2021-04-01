Преследование украинских дипломатов в Москве — МИД раскрыл детали

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Посольство Украины в Москве подверглось провокации — 30 и 31 марта неизвестные обклеили заборы у дипмиссии плакатами «Крым — это Россия» с фотографиями украинских дипломатов, взятых из документов, которые выдает внешнеполитическое ведомство России. Также было обклеено авто дипмиссии за пределами посольства, что, вероятно, свидетельствует о слежке за дипломатами.

Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе. МИД Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставления гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента, — говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

Также Киев требует от российской стороны принять безотлагательные меры и провести тщательное расследование инцидента.

Требуем… привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ, — резюмировали в МИД.

Посольство Украины в Москве также направило МИД РФ ноту протеста в связи с антиукраинской акцией.

Напомним, в Москве неизвестные обклеили заборы у посольства Украины плакатами с надписями «К сведению СВР Украины: Крым — это Россия», «К сведению ГУР МО Украины: Крым — это Россия». Соответствующие плакаты с фото украинских дипломатов появились на заборе непосредственно напротив посольства. Фото были такими же как и на дипломатических картах, которые выдает МИД России. Кроме фотографий дипломатов на плакатах была изображена карта оккупированного полуострова, раскрашенная в цвета российского триколора.

Также было обклеено авто украинской дипмиссии, однако не близ посольства, а за его пределами, что может свидетельствовать о слежке за гражданами Украины.