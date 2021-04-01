Курс валют. Фото: https://www.myvin.com.ua/

https://racurs.ua/ua/n152604-gryvnya-y-dali-micnishaie-do-dolara-ta-ievro-prognoz-minfinu-infografika.html

Ракурс

Курс гривні на 1 квітня встановив Національний банк України (НБУ) на рівні 27,82 грн за долар. Курс на 6 коп. нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс євро встановлений на рівні 32,63 грн, він знизився на 9 коп., інформує НБУ.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,70−27,9 грн. Євро купують по 32,4 грн, продають по 32,75 грн.

За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,7−27,8 грн, євро — 32,35−32,65 грн.

Четвер не буде особливо вражати обсягами операцій на валютному ринку. Основна причина зниження статистики міжбанку — ефект першого дня нового звітного періоду.

Клієнти будуть підбивати попередні підсумки березня і першого кварталу та визначатися з остаточними завданнями на новий місяць.

З огляду на деяке зниження обсягів міжбанку через вплив фактора першого дня місяця — активізуються і спекулянти. При низьких обсягах торгів завжди легше «поганяти» курс в потрібний їм бік на дрібних угодах. Тому у спекулянтів сьогодні буде відмінний шанс попрацювати на міжбанку як мінімум у форматі «у дві сторони», а якщо вдасться — то й спробувати «покачати» курс протягом сесії, — повідомляють в НБУ.



За прогнозами статистика міжбанку 1 квітня буде у межах до 125−140 млн дол. при здійсненні до 380−420 угод.

Раніше ми повідомляли, що курс долара в Україні на 22 березня був встановлений на рівні 27,71 грн за долар. Валюта почала зростати після різкого зниження напередодні.