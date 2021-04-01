Локдаун у Києві — як працюватиме транспорт

https://racurs.ua/ua/n152605-lokdaun-u-kyievi-yak-pracuvatyme-transport.html

Ракурс

Під час нового локдауну у Києві роботу транспорту обмежать не так, як торік. Минулого разу в столиці повністю зупинили метро, а 5 квітня 2021 року в Києві у зв’язку з посиленням карантинних заходів буде тільки обмежено роботу громадського транспорту.

В прес-службі КМДА повідомили, що торік метро зупинили, а маршрутки перевозили пасажирів за спецперепустками.

Цього разу метрополітен закривати не будуть, але увесь громадський транспорт буде перевозити пасажирів за спеціальними перепустками.

Наразі в КМДА узгоджується кількість спецперепусток, а остаточний графік роботи транспорту затвердять тільки на початку наступного тижня.

Головний державний санітарний лікар у Києві Олег Рубан заявив «Суспільному», що перепустки отримають «усі критично важливі професії — медики, соцпрацівники, водоканал, теплоенерго, надзвичайники, поліція, ті, хто забезпечують життєдіяльність міста Києва.

Він уточнив, що підприємства самі подають інформацію місту, скільки їм потрібно перепусток і отримують їх від міста.

Інша справа, що подають там сто неважливих професій, які могли б і два тижні посидіти вдома, — повідомив Рубан.

З 5 квітня метро в Києві також працюватиме з обмеженнями у зв’язку з важкою ситуацією з коронавірусом. Зокрема, у підземку пускатимуть тільки за спеціальними перепустками.

Заступниця начальника столичного метрополітену Наталія Макогон розповіла, що з 5 квітня поїзди ходитимуть так само, як ходять нині, але в метро пропускатимуть лише людей із спецперепустками.

Перевірятимуть наявність таких документів на входах до станцій метро будуть поліцейські та чергові. При цьому безкоштовним проїзд для працівників критичних галузей не буде.

Макогон закликала роботодавців переорієнтувати роботу таким чином, аби працівники могли працювати в дистанційному режимі.

Жорсткий карантин у столиці почне діяти з 5 квітня і триватиме щонайменше до 16 квітня.