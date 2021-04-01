Елизавета II, фото: Commonwealth Secretariat

https://racurs.ua/n152623-elizaveta-ii-poshutila-o-presledovanii-rossiyskih-istrebiteley.html

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Елизавета II, королева Великобритании, недавно впервые в 2021 году приняла участие в публичном мероприятии.

Королева посетила мемориал Военно-воздушных сил в дистрикте Раннимед, чтобы отметить столетие Королевских ВВС Австралии (RAAF), сообщает The Mirror.

Во время этого события королева в общении с офицером RAAF, руководителем эскадрильи реактивных самолетов Typhoon, отдала дань «мастерству и жертвенности» Королевских ВВС Австралии и пошутила об инцидентах с российскими военными самолетами.

Королева спросила у офицера RAAF, отправляли ли самолеты, с которыми он работает, «преследовать русских».

Так точно, мадам, это для нас это очень весело, — ответил Елизавете II командир эскадрильи Мэтью Сандер.



Британские ВВС регулярно поднимают истребители Typhoon для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству Великобритании, на фоне роста напряженности между двумя государствами.

Напомним, в январе стало известно, что Елизавета II и ее супруг принц Филипп, получили прививки от коронавируса.