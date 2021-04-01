Военные учения танкистов на Донбассе. Фото: ООС

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Танковые учения прошли в Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил.

Участие в военных маневрах принимали танкисты механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению на Луганщине. Танковые подразделения не участвуют в войне на Донбассе, поскольку это запрещено минскими договоренностями. Об этом 1 апреля сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Танкисты бригады, которые трижды становились лучшим танковым подразделением Украины и дважды защищали честь Украины на международных танковых соревнованиях, совершенствовали мастерство в контрнаступлении, — отметили в штабе.

Легенда учений была следующей — враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты получили приказ совершить марш в район ожидания и выйти на огневые рубежи. Во время разведки боем, панцирники определили главные силы противника и заставили его обнаружить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва.

Условный враг использовал артиллерию, но танкисты быстро отреагировали и отошли, чтобы найти слабое место в обороне противника. Для безопасного отхода применили дымовую завесу и этим не только ввели в заблуждение противника, но и замаскировали свои действия. Это позволило танкистам перегруппироваться и контратаковать врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемое. От удара с неба украинские танки поддерживали зенитчики. Таким образом бой ВСУ выиграли.

Напомним, в марте личный состав подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины провел тренировку по отражению нападения воздушного десанта условного противника.