Ледниковый период на дне Черного моря еще не закончился, выяснили ученые. Фото: НАСА

https://racurs.ua/n152620-lednikovyy-period-na-dne-chernogo-morya-esche-ne-zakonchilsya-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Некоторые из самых глубоких частей Черного моря все еще реагируют на изменения климата, вызванные последним ледниковым периодом, который закончился почти 12 тыс. лет назад. К таким выводам пришли немецкие ученые.

Анализ залежей газовых гидратов — в данном случае метана, показал нечто странное. Он выявил запаздывающий отклик на изменение климата в северо-западной части Черного моря, известной как канал Дунай, пишет Science Alert.

Газогидратная система в глубоководном канале Дунай все еще реагирует на климатические изменения, начавшиеся в конце последнего ледникового максимума, — рассказали исследователи.

Проведя бурение морского дна, исследователи пришли к выводу, что зона стабильности газовых гидратов адаптировалась к более теплым условиям, о чем свидетельствует ее подъем на более высокий уровень моря. Но свободный газ и метан все еще акклиматизируются.

Около 20 тыс. лет назад уровень воды в Черном море был примерно на 100 метров ниже, что означало меньшее давление на морское дно. Вода также была значительно холоднее.

Это исследование поможет в будущем моделировании климата. Например, в настоящее время под Арктикой есть огромный запас залежей газовых гидратов и важно знать, как они могут отреагировать на повышение температуры в предстоящие годы.