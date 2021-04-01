Армию США привели в полную боеготовность из-за ситуации на Донбассе — NYT

https://racurs.ua/n152621-armiu-ssha-priveli-v-polnuu-boegotovnost-iz-za-situacii-na-donbasse-nyt.html

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Войска США приведены в полную боеготовность из-за ситуации на Донбассе. Речь идет о Европейском командовании Вооруженных сил США, которое приняло решение перевести американские военные подразделения в боевую готовность самого высокого уровня в ответ на стягивание Россией армии к границе с Украиной, а также обострение войны на Донбассе.

Об этом информируют издание New York Times и Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Пентагон насторожило то, как Россия на этой неделе активизировала свою деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая новый вызов молодой администрации Байдена, — пишут издания.

Гибель солдат (ВСУ — ред.), наряду с наращиванием российского войска на границе привлекло внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне. На прошлой неделе Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» на «потенциально неминуемый кризис» — самый высокий уровень — в ответ на развертывание армии РФ, — говорится в сообщении New York Times.

Ответственный за оборону США генерал Глен Ван Херк отмечает всплеск российской агрессии и указывает на стремление Москвы «восстановить свое влияние на мировой арене». В то же время в Пентагоне не исключают, что Москва только «бряцает оружием» и не намерена реально идти в бой. Также аналитики не исключают, что таким образом Путин проверяет президента США Джо Байдена на прочность.

Мы не хотим видеть новые угрозы на территории Украины. Мы четко осознаем угрозы, которые идут от России на различных уровнях… Мы воспринимаем их крайне серьезно, — заявил представитель Пентагона США Джон Кирби.

Напомним, 26 марта на Донбассе в результате обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли четыре украинских военнослужащих, еще два получили ранения.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что в последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям «Запад 2021» Россия стягивает войска к границе с Украиной — в Брянск, Воронежскую область РФ и оккупированным Крым.

Атаку России с целью продвинуться вглубь территории Украины под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на вымышленную агрессию Вооруженных сил Украины на Донбассе не исключает и Главное управление разведки Министерства обороны.