Готовиться к атаке РФ советует разведка Минобороны — новые детали

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Атаку России с целью продвинуться вглубь территории Украины под видом «миротворческих» мероприятий Кремля в ответ на якобы агрессию Вооруженных сил Украины на Донбассе не исключает Главное управление разведки Министерства обороны.

Россия готова к широкомасштабным провокациям против нашего государства, — сообщает пресс-служба ведомства 1 апреля.

По данным ГУР Минобороны, Москва завершает подготовку комплекса мер, направленных на побуждение ВСУ дать военный ответ на враждебные действия оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Также речь идет о расширении военного присутствия Кремля на территории террористических ЛНР-ДНР за счет введения регулярных подразделений армии РФ якобы для защиты в самопровозглашенных республиках граждан России (в действительности — граждан Украины, которым принудительно в последние годы выдавали российские паспорта).

Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины, — отметили в разведке.



Также в Минобороны добавили, что дипломатические представительства РФ за рубежом и пропагандистские СМИ получили задание быть готовыми к освещению и разъяснениям мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВСУ и «миротворческих» мероприятиях РФ в ответ.

Напомним, недавно спикер Путина заявил о вероятности «возобновления» войны на Донбассе.