Готуватися до атаки РФ радить розвідка Міноборони — нові деталі

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Атаку Росії з метою просунутися вглиб території України під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію Збройних сил України на Донбасі не виключає Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Росія готова до широкомасштабних провокацій проти нашої держави, — інформує прес-служба відомства 1 квітня.

За даними ГУР Міноборони, Москва завершує підготовку комплексу заходів, спрямованих на спонукання ЗСУ дати військову відповідь на ворожі дії окупантів у Донецькій та Луганській областях. Також йдеться про розширення військової присутності Кремля на території терористичних ЛНР-ДНР за рахунок введення регулярних підрозділів армії РФ задля захисту в самопроголошених республіках громадян Росії (насправді — громадян України, яким примусово впродовж останніх років видавали російські паспорти).

Не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України, — зауважили у розвідці.



Також в Міноборони додали, що дипломатичні представництва РФ за кордоном та пропагандистські ЗМІ отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз’яснення світовій спільноті інформації щодо нібито агресивних дій ЗСУ та «миротворчих» заходів РФ у відповідь.

Нагадаємо, речник Путіна заявив про ймовірність «поновлення» війни на Донбасі.