Коронавірус в Україні. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n152612-smertnist-vid-koronavirusu-v-ukrayini-vyscha-nij-u-ievrosouzi-ta-ssha-doslidjennya-infografika.html

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Смертність від коронавірусу в Україні нещодавно досягла максимальних показників від початку пандемії.

Надлишкова смертність, яка є найоб'єктивнішим показником впливу пандемії, перевищує середні показники у Європейському Союзі та США. Про це свідчать дані, зібрані Financial Times.

Надлишкова смертність — це різниця між смертністю від усіх причин під час пандемії та історичними середніми сезонними показниками.

FT пише, що смертність — надійніший показник, ніж дані про виявлені випадки коронавірусу в різних країнах, оскільки вони залежать від кількості проведених тестів і більша кількість виявлених випадків може відображати більшу кількість тестів.

Щоб скоригувати вплив адміністративних затримок з наданням нових даних у вихідні дні, FT використовує семиденний ковзний середній показник. Надлишкова смертність розраховується на 100 тис. людей.

Станом на 30 березня розрахована таким чином надлишкова смертність в Україні становила 0,65 на 100 тис. населення. А найвищий її показник від початку пандемії був 29 березня — 0,67 на 100 тис. населення.

Попередній найвищий пік надлишкової смертності в Україні було зареєстровано 12−13 грудня 2020 року. Він становив 0,53 на 100 тис. населення.

Станом на 30 березня показник надлишкової смертності в Україні був вищий від середнього показника в Євросоюзі (0,56 на 100 тис. населення) і США (0,29 на 100 тис. населення).

Проте він нижчий, ніж був у ЄС майже в усі дні з середини листопада 2020 року по середину лютого 2021 року (максимальний показник надлишкової смертності в ЄС був з 28 по 30 листопада, він становив 0,8 на 100 тис. осіб).

Цей показник також нижчий, ніж був у США від початку грудня 2020 року до середини лютого 2021 року. Максимальний показник надлишкової смертності в США був з 12 по 17 січня, він становив 1,04 на 100 тис. населення.

Станом на 30 березня в низі країн ЄС показник надлишкової смертності був вищий, ніж в Україні. Серед них Італія, Румунія, Естонія, Польща, Чорногорія і Словаччина.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує встановлювати сумні рекорди. Другу добу поспіль в Україні зафіксовано рекордний показник смертності серед пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 — 421 летальний випадок.